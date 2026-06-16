Furto da 10 mila euro in due gioiellerie, denunciata 44enne 

È riuscita a mettere a segno due colpi in due note gioiellerie catanesi, rubando oggetti di valore per oltre 10.000 euro. La ladra, una catanese di 44 anni, è stata individuata dalla Polizia di Stato, a seguito dell’attività indagine condotta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”. Specializzata in furti di gioielli e preziosi, la donna ha agito con scaltrezza portando via due bracciali in oro e diamanti dalle due attività commerciali della zona di corso Italia e di via Gabriele D’Annunzio. Senza dare nell’occhio, la donna ha messo in atto lo stesso modus operandi, dapprima compiendo un giro tra gli espositori dei negozi e, poi, chiedendo ai commessi informazioni sui preziosi che aveva adocchiato. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, sulla base delle immagini delle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali, in un caso, approfittando di un attimo di distrazione della commessa, la ladra ha aperto il cassetto di un espositore e ha arraffato un bracciale, riponendolo all’interno della borsa.

Nell’altra gioielleria, invece, si è accomodata davanti al commesso che, sul bancone, ha esposto gli oggetti preziosi richiesti in modo da farli vedere da vicino. Anche in questo caso, quando il commesso si è voltato dall’altra parte per pochi istanti, la donna è entrata in azione con disinvoltura, rubando un altro bracciale, poi nascosto nella sua borsa.

In entrambi i casi, una volta raggiunto l’obiettivo, la ladra ha guadagno l’uscita dalle gioiellerie con il pretesto di dover spostare la propria auto, riferendo di averla parcheggiata in doppia fila.

I titolari delle gioiellerie hanno appurato l’ammanco dei bracciali e si sono rivolti ai poliziotti del Commissariato “Borgo-Ognina” fornendo elementi utili per l’individuazione della 44enne. Dopo aver raccolto le denunce, i poliziotti si sono messi sulle tracce della donna, acquisendo tutte le immagini dei sistemi di videosorveglianza, riuscendo ad individuarla, visti i suoi svariati precedenti per reati contro il patrimonio. L’analisi dei video ha permesso di ritenerla responsabile per entrambi i colpi e, pertanto, raggiunta nella sua abitazione, la donna è stata condotta in Commissariato dove, dopo gli adempimenti di rito, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagata valevole ora e fino a condanna definitiva.