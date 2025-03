Gravi carenze igieniche, Nas sequestra panificio

Carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato preventivamente un panificio nell’area dei paesi etnei per la presenza di sporco, fuliggine, blatte ed escrementi di roditori. Dall’ispezione, inoltre, è emerso che la cottura dei prodotti venivano utilizzati pallet dismessi e legno di risulta verniciato con il pericolo di contaminazione da solventi.

E’ stato anche trovato un frigorifero sporco al cui interno era conservato il lievito per la panificazione insieme a scatole di vermi per la pesca putrefatti. Una relazione sull’ispezione è stato consegnata alla Procura di Catania per le valutazioni di competenza.