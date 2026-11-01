Hashish e bilancino nascosti tra gli indumenti e in casa, 21enne arrestato

Prosegue l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri, costantemente impegnati nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di illegalità. In tale contesto, un intervento dei militari della Stazione di Mazzarrone ha portato all’arresto di un 21enne pregiudicato, di origini tunisine ma domiciliato nel paese, ritenuto responsabile, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini, che indicavano la presenza di un ragazzo in evidente stato confusionale, presumibilmente dovuto al consumo di alcol o droga, mentre barcollava in via Botteghelle. Su richiesta della Centrale Operativa di Caltagirone, i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente, individuando il giovane e, dopo averlo identificato, procedendo a una perquisizione personale. Dal controllo è spuntato un bilancino elettronico di precisione, nascosto nella biancheria intima del ragazzo, e intriso di una sostanza di colore marrone, verosimilmente hashish.

Questo elemento ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti, estendendo la perquisizione all’abitazione del 21enne dove, all’interno di un borsone nascosto in camera da letto, è stata scovata una busta contenente un panetto di hashish del peso di quasi 80 grammi. La consistente quantità rinvenuta, oltre alla presenza del bilancino di precisione e agli innumerevoli precedenti dell’indagato per reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, ha fatto ipotizzare che la droga non fosse destinata esclusivamente al consumo personale, pertanto il 21enne è stato arrestato in flagranza di reato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva, e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, sottoposto al cosiddetto “obbligo di firma”.