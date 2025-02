La Polizia salva una poiana ferita ad un’ala

La Polizia di Stato, il giorno di Sant’Agata, ha salvato una poiana ferita ad un’ala, rimasta incastrata tra i rovi del boschetto della Playa.

I cavalieri del Reparto a cavallo della Questura di Catania, durante le fasi di preparazione dei cavalli per il servizio di controllo del territorio durante i festeggiamenti agatini, hanno curato ogni dettaglio per accertare le condizioni di benessere degli animali, montandoli prima di farli salire sui mezzi speciali per il trasporto in centro città.

Il cavaliere Giovanni, dopo aver bardato e montato Zeno, durante un giro all’interno del boschetto della Playa ha notato tra i rovi una poiana. Grazie alla sua cultura sugli animali ha compreso che l’animale non stava riposando e, avvicinatosi, ha notato che aveva una ferita ad un’ala. Per questa ragione ha avvisato immediatamente la Sala Operativa chiedendo l’intervento dei veterinari.

Avendo avvertito la presenza del cavaliere e del suo cavallo, la poiana ha iniziato a muoversi spaventata e, quindi, si è reso necessario metterla in sicurezza quanto prima per evitare che si aggravassero le sue condizioni. Giovanni, a quel punto, non ha perso tempo: ha preso la coperta del cavallo e si è avventurato tra i rovi spinosi al fine di trarre in salvo il rapace. Il cavaliere ha avvolto il rapace sanguinante nella coperta e lo ha consegnato al collega che nel frattempo è arrivato in aiuto.

I cavalieri lo hanno portato negli uffici del Reparto a Cavallo dove poco dopo è arrivato il soccorso veterinario che lo ha preso in consegna per accompagnarlo presso una clinica per le cure necessarie. Secondo i primi accertamenti, il rapace, specie protetta dalla legge nazionale e regionale, presto tornerà a volare grazie al soccorso del poliziotto, perché viste le ferite ad un’ala, secondo quanto riferito dai veterinari, non sarebbe sopravvissuto senza il suo intervento. Non è facile comprendere come sia stato ferito il rapace ma l’importante è che presto tornerà a volare.

I cavalieri hanno voluto battezzare con il nome Agata la poiana visto che il soccorso è avvenuto proprio giorno 5 febbraio in occasione dei festeggiamenti in onore della patrona della città.