Maratoneta muore alla 100 km del vulcano

Un ultra-maratoneta vicentino di 55 anni è morto, per infarto, la scorsa notte, mentre correva, sui tornanti dell’Etna, la “100 km del Vulcano”. Per questo motivo la gara è stata fermata al 50esimo chilometro, quando gli atleti, verso le 5 del mattino, erano arrivati a Milo. Il via alla gara era stato dato a mezzanotte. Il 55enne atleta amatore veneto si sarebbe accasciato all’improvviso. Inutili i soccorsi. Pare, si sia trattato di un “infarto fulminante”. Sul posto sono, poi, arrivati i carabinieri e il magistrato di turno. Il riconoscimento è stato effettuato dal figlio.