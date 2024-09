Meccanico di 39 anni muore durante soccorso stradale ad un tir 

Tragedia la notte scorsa sulla strada statale 514, nel Catanese. Morto un meccanico di 39 anni che era intervenuto per soccorrere un tir in panne all’altezza dell’abitato di Vizzini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Caltagirone e i Carabinieri della Stazione di Vizzini per eseguire le consuete operazioni di messa in sicurezza dell’area e per indagare riguardo all’esatta dinamica di quanto accaduto.