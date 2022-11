Migranti: 60 tra donne e bambini sbarcati da Geo Barents a Catania

Dalla Geo Barents, ormeggiata al porto di Catania, dopo le ispezioni mediche, il personale presente in banchina sta facendo sbarcare donne e bambini: tra loro c’è anche un bimbo affetto da labbro leporino. Al momento sarebbero circa 60 i migranti che hanno abbandonato la Geo Barents e sono sbarcati a Catania, il numero però è in costante aggiornamento. A bordo della Geo Barents i naufraghi in tutto erano 572.

“La selezione dei naufraghi è disumana e mette a rischio la loro sicurezza e salute. Tutti i sopravvissuti sulla Ocean Viking, la Humanity 1, la Geo Barents e la Rise Above devono poter sbarcare, senza distinzioni. Queste continue violazioni del diritto umanitario e marittimo sono inaccettabili”. Lo sostiene Sos Mediterranee.