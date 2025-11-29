Aeronautica, donna trasferita d’urgenza da Lampedusa a Palermo

Una donna è stata trasferita d’urgenza dall’Isola di Lampedusa a Palermo, mentre un uomo è stato trasferito da Ciampino a Bari per essere poi sottoposto ad un trapianto. Lo rende noto il Ministero della Difesa, sottolineando in una nota che, tra la serata di ieri e la mattinata di oggi, gli equipaggi in prontezza d’allarme dell’Aeronautica Militare hanno portato a termine con successo due trasporti sanitari d’urgenza in favore di un uomo e una donna che necessitavano di urgenti cure mediche. Entrambi i voli, si legge nella nota, così come accade per questo genere di attività, sono stati autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. In particolare nella serata di ieri, un Gulfstream G650 in dotazione al 31° Stormo di Ciampino ha effettuato un trasporto sanitario d’urgenza dall’Isola di Lampedusa all’aeroporto di Palermo in favore di una donna di 64 anni che necessitava di urgenti cure mediche. La richiesta di trasferimento è pervenuta dalla Prefettura di Agrigento alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea di Milano, che cura e gestisce questo genere di interventi.