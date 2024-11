Nasconde mezzo chilo di marijuana dentro il cuscino del divano, arrestato 61enne

Oltre 450 grammi di marijuana nascosta in una busta dentro il cuscino del divano. Un uomo di 61 anni è stato arrestato, a Sant’Alessio Siculo, nel Messinese, per detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti. Nel suo appartamento i carabinieri hanno trovato, oltre la droga nascosta nel divano, anche un bilancino di precisione e vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento. Per il 61enne sono scattati gli arresti domiciliari.