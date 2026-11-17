La Polizia di Stato ha arrestato un 39enne adranita ritenuto responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

I poliziotti della volante del Commissariato di P.S. di Adrano, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nella zona del centro cittadino, hanno notato un uomo che usciva repentinamente da un garage, in uso ad un pregiudicato per reati in materia di stupefacenti. Visto tale movimento sospetto, quasi a voler eludere un possibile controllo, i poliziotti hanno proceduto ad una più approfondita verifica, appurando che un’anta del garage si presentava soltanto accostata e il lucchetto che serviva a chiuderla era aperto e con le chiavi ancora inserite. Nel frattempo, l’uomo, che si era allontanato poco prima, è tornato sul posto ed è stato identificato dagli agenti come lo zio del soggetto che disponeva del garage. L’uomo è stato, quindi, invitato a contattare il nipote per farlo presentare sul posto. Una volta giunto il 39enne, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione del locale, al cui interno, dentro il vano motore di un gruppo elettrogeno posizionato sotto un mobiletto, hanno rinvenuto una busta in cellophane bianco, contenente 8 involucri termosaldati di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di quasi 3,5 grammi.

Di fronte all’evidenza dei fatti, il 39enne si è assunto la responsabilità della detenzione della droga ed è stato, quindi, arrestato. Su disposizione del P.M. di turno, i poliziotti lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima, all’esito della quale il Giudice per le Indagini Preliminari – dopo aver convalidato l’arresto –ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliero presso il Commissariato di Adrano.