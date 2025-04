Pluripregiudicato sorpreso di notte a rubare dentro un’auto in sosta arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un 40enne catanese, senza fissa dimora, per furto aggravato. L’uomo era già noto alle forze di polizia per i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Nel corso dei servizi notturni di pattugliamento gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania sono intervenuti in via Gisira ove era stata segnalata la presenza di un uomo che, dopo aver infranto il finestrino di un’auto in sosta, aveva iniziato a rovistare al suo interno, per poi darsi velocemente alla fuga con la refurtiva in mano, un cellulare e un orologio.

Grazie alle descrizioni giunte al numero di emergenza, i poliziotti sono riusciti ad individuarlo poco distante dal luogo del furto e a bloccarlo, trovandolo ancora in possesso degli oggetti appena rubati nelle tasche e di un frangi-vetro, che aveva utilizzato per rompere il finestrino dell’auto.

Effettuati nell’immediatezza gli accertamenti necessari, i poliziotti sono riusciti a contattare la proprietaria del mezzo che si è recata subito sul posto e, per il furto patito, ha formalizzato la querela, consentendo così di poter perseguire penalmente l’autore del fatto.

Per i fatti accaduti, l’uomo è stato arrestato per furto aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale, è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicato, per direttissima, dinanzi l’Autorità giudiziaria.