Polizia esegue una misura cautelare a carico di un 16enne

La Polizia di Stato ha eseguito nei confronti di un 16enne l’ordinanza con la quale l’Autorità giudiziaria ha disposto la sospensione della misura cautelare del collocamento in comunità sostituendola con la misura più afflittiva della custodia cautelare presso l’istituto penale minorile di Bicocca.

Il provvedimento è stato emesso a carico di un minore catanese che pochi giorni prima si era reso responsabile, in concorso con altri coetanei, di una tentata rapina di un cellulare in danno di un extracomunitario mentre quest’ultimo stava rientrando a casa di notte dopo il lavoro.

A seguito dell’arresto avvenuto per tale fatto, il giovane era stato collocato in una comunità dalla quale, tuttavia, dopo soli quattro giorni, se ne era allontanato, rendendosi di fatto irreperibile. Il giudice, data la grave violazione posta in essere, ha disposto l’aggravamento della misura, che è stata eseguita dai poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Catania. Questi ultimi hanno rintracciato il ragazzo in Piazza Alcalà grazie alla collaborazione della madre.