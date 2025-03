Pretendono da bere al Carnevale perchè “sono della mafia”, arrestati

La polizia ad Acireale ha arrestato due uomini di 46 anni, entrambi pregiudicati originari di Grammichele, che nel giorno di martedi’ grasso hanno tentato, in modo arrogante e minaccioso, di farsi servire delle bevande alcoliche, in un bar del centro, senza pagare. I due si sono presentati, nel tardo pomeriggio, in un bar di piazza Indirizzo gia’ ubriachi, pretendendo per ben due volte di bere alcolici gratis, minacciando il banconista e la cassiera dell’attivita’ commerciale.

Per provare ad intimorire i dipendenti del bar, i due hanno persino millantato di essere appena usciti di galera, in quanto appartenenti a una cosca mafiosa catanese. A quel punto il titolare del bar ha ritenuto opportuno affidarsi ai poliziotti del Commissariato di Acireale che, durante le giornate delle sfilate dei carri allegorici, sono stati impiegati nei servizi di ordine pubblico predisposti. Gli uomini si sono mostrati scontrosi anche con i poliziotti che li hanno fermati per controllarli ed evitare che potessero rappresentare un problema per i dipendenti e per i clienti del bar, rivolgendo loro una serie di ingiurie ai poliziotti, ai quali hanno rifiutato, in piu’ occasioni, l’invito a fornire le loro generalita’ e a uscire dal bar.

I due uomini sono stati accompagnati in Commissariato e dalle verifiche e’ emerso che i due avevano alle spalle diversi episodi di violenza nei confronti delle forze dell’ordine. Cosi’ sono stati arrestati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, continuata in concorso, rifiuto di fornire le proprie generalita’, minaccia aggravata, commessi durante una pubblica manifestazione all’interno di un locale pubblico, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Ora sono ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo. IL Questore di Catania ha emesso nei confronti di entrambi gli uomini il provvedimento del foglio di via obbligatorio da Acireale con divieto di ritorno per 3 anni.