Centralinista scomparsa da Porto Empedocle, l’appello della famiglia

Da giorni non si hanno notizie di Rossana Gucciardo, 41anni, ipovedente, centralinista del Comune di Porto Empedocle. La donna, venerdì scorso, è uscita di casa durante la mattina e poi ha fatto perdere le sue tracce. I familiari preoccupati hanno formalizzato denuncia ai carabinieri che hanno da subito avviato le ricerche.

“In questo momento di profonda preoccupazione, chiediamo con fermezza ma senza alcuna volontà accusatoria che, qualora qualcuno sia in grado di favorire il suo rientro o di garantirle un luogo sicuro, compia un gesto di responsabilità e umanità. Qualora Rossana si trovasse impossibilitata a rientrare autonomamente, o qualora qualcuno potesse agevolarne il ritorno, è possibile lasciarla in un luogo protetto — anche presso una parrocchia, una struttura pubblica o un ambiente dove possa ricevere assistenza — senza necessità di esporsi o fornire spiegazioni. L’unico obiettivo è assicurare che Rossana possa tornare al più presto in un contesto sicuro. Chiunque disponga di informazioni, è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine”, si legge nell’appello che la famiglia di Rossana ha divulgato sui social.