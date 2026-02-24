Regione, via libera ai fondi per l’inclusione di persone sorde e con ipoacusia

Il governo regionale ha approvato la programmazione delle risorse nazionali del “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”, 372.644 euro destinati a rafforzare le politiche di inclusione e ad abbattere le barriere comunicative.

Le risorse, trasferite alla Regione, saranno utilizzate per finanziare interventi aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria regionale. “Con questo atto – afferma il presidente della Regione e assessore a interim alla Famiglia e alle Politiche sociali, Renato Schifani – si compie un passo concreto verso una pubblica amministrazione sempre più accessibile, moderna e inclusiva, in cui la tecnologia e la formazione diventano strumenti essenziali per garantire a ogni cittadino il diritto fondamentale di comunicare, essere ascoltato e compreso”.

La programmazione prevede tre aree di intervento. Sessanta mila euro sono destinati alla promozione e formazione Lis e List. La quota più consistente, 244.500 euro, è destinata ai servizi di interpretariato e video-interpretariato, anche per situazioni di emergenza presso presidi ospedalieri e pronto soccorso. Infine, 68.144 euro per l’innovazione tecnologica e l’abbattimento delle barriere, anche attraverso lo sviluppo di app mobili. Le attività, che avranno durata annuale, saranno svolte dagli enti del Terzo settore, iscritti al Runts, selezionati tramite un successivo avviso pubblico.