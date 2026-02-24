Politica

Regione, via libera ai fondi per l’inclusione di persone sorde e con ipoacusia

Oltre 370 mila euro destinati a rafforzare le politiche di inclusione e ad abbattere le barriere comunicative

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il governo regionale ha approvato la programmazione delle risorse nazionali del “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”, 372.644 euro destinati a rafforzare le politiche di inclusione e ad abbattere le barriere comunicative.

Le risorse, trasferite alla Regione, saranno utilizzate per finanziare interventi aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria regionale. “Con questo atto – afferma il presidente della Regione e assessore a interim alla Famiglia e alle Politiche sociali, Renato Schifani – si compie un passo concreto verso una pubblica amministrazione sempre più accessibile, moderna e inclusiva, in cui la tecnologia e la formazione diventano strumenti essenziali per garantire a ogni cittadino il diritto fondamentale di comunicare, essere ascoltato e compreso”.

La programmazione prevede tre aree di intervento. Sessanta mila euro sono destinati alla promozione e formazione Lis e List. La quota più consistente, 244.500 euro, è destinata ai servizi di interpretariato e video-interpretariato, anche per situazioni di emergenza presso presidi ospedalieri e pronto soccorso. Infine, 68.144 euro per l’innovazione tecnologica e l’abbattimento delle barriere, anche attraverso lo sviluppo di app mobili. Le attività, che avranno durata annuale, saranno svolte dagli enti del Terzo settore, iscritti al Runts, selezionati tramite un successivo avviso pubblico.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Regione, via libera ai fondi per l’inclusione di persone sorde e con ipoacusia
Apertura

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, scintille in aula: “Tu sei un corn…”
Agrigento

Movida violenta, aggredisce poliziotto in via Atenea: scarcerato favarese
Palermo

Detenuto suicida al Pagliarelli, Stato dovrà risarcire 700 mila euro ai familiari
Sciacca

Terme di Sciacca, proroga al 13 aprile per partecipazione al nuovo bando
Giudiziaria

Corruzione: chiesto l’arresto di 16 tra docenti universitari, insegnanti e ricercatori
banner italpress istituzionale banner italpress tv