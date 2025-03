Provano a sfuggire ai controlli dei poliziotti con 27 dosi di cocaina, due pusher catanesi arrestati

La Polizia di Stato ha arrestato due catanesi di 20 e 21 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso dei consueti servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, transitando per via Cosentino, hanno notato i due giovani a bordo di un’auto. Alla vista della pattuglia, hanno cominciato ad eseguire delle pericolose manovre, nel maldestro tentativo di eludere il controllo dei poliziotti.

Il gesto sconsiderato dei due giovani ha insospettito non poco gli agenti che hanno ritenuto necessario intimare l’alt in modo da effettuare le verifiche del caso.

Non appena si sono avvicinati, i poliziotti hanno subito percepito un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’interno del veicolo, pertanto hanno compiuto una perquisizione all’interno del mezzo, rinvenendo, sul sedile posteriore, un borsello contenente 27 involucri di cocaina, già ripartita in dosi e pronte per essere spacciate, per un totale di 17,8 grammi. Inoltre, nella tasca del giubbotto del 20enne, è stata trovata la somma di 177 euro, considerata presumibilmente frutto dell’attività di spaccio.

Una volta scoperti, entrambi i giovani non hanno potuto far altro che ammette le loro responsabilità e, in considerazione della droga trovata nella loro disponibilità, i due sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sentito il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale, i due giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.