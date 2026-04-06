Rapina a mano armata in un distributore di carburante, due arresti

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, un 37enne e un 46enne del posto, ritenuti responsabili di rapina a mano armata ai danni del gestore di un distributore di carburanti del centro cittadino, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, gli investigatori sono stati allertati dalla Centrale Operativa in merito a una rapina appena consumata presso un distributore di carburanti in piazza Purgatorio.

Giunti immediatamente sul posto, i Carabinieri hanno raccolto le prime informazioni dalla vittima, che ha riferito di essere stata avvicinata da due uomini a volto scoperto che, sotto la minaccia di un coltello, si erano impossessati dell’incasso, pari a circa 280 euro, per poi dileguarsi a piedi.

Determinante è stata la conoscenza, oltre che del territorio, anche del tessuto sociale da parte dei militari, che, anche sulla base della descrizione fornita dal gestore, sono riusciti a individuare rapidamente uno dei presunti responsabili, un soggetto già noto per precedenti specifici. I Carabinieri si sono quindi diretti presso la sua abitazione, situata a breve distanza dal luogo della rapina, dove hanno sorpreso entrambi gli indagati.

I due sono stati trovati mentre stavano facendo uso di droga e sono stati immediatamente sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. L’attività ha consentito di recuperare parte della somma prima rubata, con banconote corrispondenti per taglio a quelle sottratte alla vittima.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i due uomini sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tradotti presso il carcere di Catania Piazza Lanza. Gli arrestati sono stati, inoltre, segnalati amministrativamente quali assuntori di sostanze stupefacenti.