In scooter con marijuana e hashish: arrestato 19enne

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 19 anni fermato in scooter, in zona San Berillo, con diverse dosi di marijuana e hashish, pronte per essere spacciate.

Impegnati in un’attività nel quartiere San Berillo, i “falchi” della Squadra Mobile hanno notato il 19enne mentre si trovava a bordo di uno scooter. L’atteggiamento del giovane ha destato sospetti nei poliziotti in quanto, durante la marcia, il 19enne si guardava intorno, con il cellulare in mano, come se stesse cercando qualcuno. Una volta fermato, il giovane ha manifestato tutta la sua irritazione per il controllo e la perquisizione. Le verifiche sono state estese al sottosella dello scooter al cui interno è stato rinvenuto un borsello contenente diversi involucri di marijuana per un peso di oltre 80 grammi e 3 bustine contenenti complessivamente 12 grammi di hashish. Oltre alla droga, è stata recuperata e posta sotto sequestro anche la somma di 650 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, presumibile provento dell’attività di spaccio.

Alla luce di quanto appurato, il giovane è stato fermato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.