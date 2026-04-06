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Ruba auto ma resta “intrappolato” in un vicolo, arrestato ladro in trasferta

Un ladro catanese “in trasferta” è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Licata per furto aggravato

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Ruba una Fiat Cinquecento Abarth a Palma di Montechiaro e rimane “intrappolato” in un vicolo cieco nella vicina Licata non riuscendo a fare così manovra. Un ladro catanese “in trasferta” è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Licata per furto aggravato.

Il ventiquattrenne aveva messo a segno il furto a Palma di Montechiaro dove era riuscito a rubare l’auto. Lanciato l’allarme sono scattate le ricerche e il veicolo è stato ritrovato in una strada privata lungo la strada statale 115. A poca distanza, a bordo di un’altra auto, è stato invece beccato il 24enne che non riusciva a fare manovra poiché “imprigionato” in un vicolo cieco. 

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