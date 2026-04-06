Siculiana

Siculiana, chiusura temporanea della guardia medica

La comunicazione da parte dell’Asp di Agrigento è arrivata al sindaco Zambito

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

“A causa della carenza di personale medico, l’ASP ci informa che il servizio presso il Presidio di Siculiana non sarà attivo oggi, lunedì 6 aprile 2026, dalle ore 08:00 alle ore 20:00”, scrive così il sindaco di Siculiana Peppe Zambito dove aver ricevuto una comunicazione ufficiale dall’ASP di Agrigento riguardante la chiusura temporanea del Presidio di Guardia Medica.

“Per garantire comunque l’assistenza sanitaria durante questa fascia oraria, sono state predisposte le seguenti misure: Presidio di riferimento: L’assistenza sarà assicurata dal personale in servizio presso la Guardia Medica di Porto Empedocle (Via Barresi, 2). Contatto telefonico: Le chiamate dirette al numero di Siculiana (0922 442452) verranno automaticamente deviate al numero di Porto Empedocle (0922 442606). Ci scusiamo per il disagio, dice il sindaco, pur non dipendendo dalla volontà dell’Amministrazione Comunale. Sarà mia cura monitorare la situazione affinché il servizio riprenda regolarmente come previsto.”

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