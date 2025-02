Rapina e tentata rapina a negozio di elettronica, arrestato trentenne

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo di 30anni con l’accusa di tentata rapina e rapina aggravata. La Squadra mobile di Catania ha eseguito all’alba di oggi l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura distrettuale. Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un’indagine avviata dopo una tentata rapina commessa, la sera del 18 luglio 2024, in un centro Euronics da due persone travisate con caschi da motociclista e armati, uno di una pistola e l’altro con coltello e spranga in ferro.

L’assalto sarebbe andato a vuoto perché non c’erano nel negozio cellulari i-Phone, che erano l’obiettivo dei banditi. Una rapina, con analoghe modalità, con il furto di telefoni cellulari di varie marche è stata commessa la mattina di due giorni dopo in un altro negozio della stessa catena commerciale. Ad agire sempre due banditi armati di pistola. Ad aiutare gli inquirenti le telecamere di videosorveglianza.