Aggredisce la madre e si scaglia contro poliziotti, arrestato

L'uomo è stato anche denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e percosse nei confronti di altri familiari

I poliziotti della Sezione Volante hanno arrestato un trentacinquenne nella flagranza di reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, già denunciato per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, venerdì scorso, per futili motivi, ha aggredito violentemente la propria madre, scagliandosi anche contro gli agenti intervenuti.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica, è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed è stato denunciato anche per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e percosse nei confronti di altri familiari.

