Trovato un cadavere in una palestra, indagini in corso

Il cadavere di un uomo, ancora non identificato, è stato trovato all’interno di una palestra a Catania, in via Zurria. La vittima sarebbe caduta mentre calpestava il soffitto della struttura, dove ieri sera fino a tardi si è giocato a pallacanestro. Da una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe introdotta nell’immobile nella notte per rubare, quando e’ precipitato. A fare la scoperta del corpo e’ stata un’addetta del servizio di pulizia. L’impianto e’ stato in passato oggetto di ripetuti furti e atti vandalici. Indaga la polizia.