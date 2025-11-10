Apertura

Trovato un cadavere in una palestra, indagini in corso

Secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un ladro

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

 Il cadavere di un uomo, ancora non identificato, è stato trovato all’interno di una palestra a Catania, in via Zurria. La vittima sarebbe caduta mentre calpestava il soffitto della struttura, dove ieri sera fino a tardi si è giocato a pallacanestro.  Da una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe introdotta nell’immobile nella notte per rubare, quando e’ precipitato. A fare la scoperta del corpo e’ stata un’addetta del servizio di pulizia. L’impianto e’ stato in passato oggetto di ripetuti furti e atti vandalici. Indaga la polizia.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Trapani

Sversa illegalmente 5mila litri di acque reflue, denunciato 48enne
Catania

Spari nella vetrina di un panificio, al via le indagini della Squadra Mobile
Apertura

Trovato un cadavere in una palestra, indagini in corso
Apertura

Furti di auto, estorsioni e riciclaggio a Canicattì: chiesti 6 rinvii a giudizio 
Apertura

“Perde bimbo al nono mese di gravidanza e diventa sterile”, chiesta condanna di due medici 
Enna

Agente penitenziario aggredito da detenuto nel carcere di Enna, Sappe: “ennesima emergenza”