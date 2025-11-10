L’Unitas Sciacca batte in trasferta il Bagheria 1919

L’Unitas Sciacca nella difficile trasferta contro il Bagheria 1919 conquista tre punti fondamentali con una prestazione brillante e determinata. Sotto di un gol dopo appena 16 secondi di gioco, la squadra di Totò Brucculeri ha reagito con forza, ribaltando il risultato e imponendosi con un netto 4-1. Al 67’ Garufo, al 77’, Mangiaracina, nel finale, la scena è tutta per Retucci, autore di una doppietta che ha chiuso definitivamente i conti. La terza rete è arrivata all’86’ con un tap-in dopo una travolgente azione di Pizzitola sulla fascia destra, mentre la quarta è stata siglata al 93’ con un preciso colpo di testa su cross di capitan Licata.Lo Sciacca è a tre punti dalla capolista Licata e a due dal Marsala. (Foto Il Futuro dipende da te)