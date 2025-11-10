Calcio

L’Unitas Sciacca batte in trasferta il Bagheria 1919

La squadra di Brucculeri ha chiuso la partita con quattro reti portandosi terza in classifica

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

L’Unitas Sciacca nella difficile trasferta contro il Bagheria 1919 conquista tre punti fondamentali con una prestazione brillante e determinata. Sotto di un gol dopo appena 16 secondi di gioco, la squadra di Totò Brucculeri ha reagito con forza, ribaltando il risultato e imponendosi con un netto 4-1. Al 67’ Garufo, al 77’, Mangiaracina, nel finale, la scena è tutta per Retucci, autore di una doppietta che ha chiuso definitivamente i conti. La terza rete è arrivata all’86’ con un tap-in dopo una travolgente azione di Pizzitola sulla fascia destra, mentre la quarta è stata siglata al 93’ con un preciso colpo di testa su cross di capitan Licata.Lo Sciacca è a tre punti dalla capolista Licata e a due dal Marsala. (Foto Il Futuro dipende da te)

