Rapina in parafarmacia, prende a gomitate una delle dipendenti: arrestato

Un 55enne e’ stato arrestato a Giarre e condotto in carcere dai carabinieri per rapina aggravata, e lesioni personali aggravate, in riferimento a un colpo commesso ai danni della parafarmacia di corso Lombardia, avvenuta il 13 novembre 2024.

L’assalto si e’ concluso con la sottrazione dell’incasso dopo avere colpito al volto con una gomitata una delle dipendenti. Le indagini, incentrate sull’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza e sulle dichiarazioni delle vittime, hanno chiuso il cerchio sull’uomo condotto nel carcere di Catania Piazza Lanza.