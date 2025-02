Ricercato da più di 8 mesi arrestato dai Carabinieri

È stata un’attività estremamente minuziosa e tutt’altro che semplice quella condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, che ha portato alla cattura di un pregiudicato 52enne, catanese.

L’uomo, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catania, era ricercato da più di 8 mesi, durante i quali era riuscito a far perdere le proprie tracce.

Ora, invece, dovrà scontare una pena di 2 anni e mezzo di reclusione per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività info-investigativa, condotta dai militari dell’Arma per scovarlo si è basata sulla ricostruzione delle sue abitudini, sullo studio dei contatti che intratteneva prima dell’emissione del provvedimento a suo carico, nonché sui luoghi frequentati, il tutto corroborato da numerosi servizi di osservazione e pedinamento, ovviamente in modalità discreta, dei suoi congiunti e amici.

Il paziente, impegnativo e complesso lavoro dei Carabinieri ha dato i suoi frutti, qualche giorno fa quando, durante un servizio di osservazione, una squadra del Reparto Operativo lo ha finalmente intercettato, nel popoloso quartiere di Villaggio Zia Lisa, proprio mentre stava entrando in un negozio, oggetto di monitoraggio.

Un’occasione del genere non poteva essere sprecata. Pertanto, gli investigatori dell’Arma, dopo aver segnalato la sua presenza alla Centrale Operativa del Comando Provinciale, che ha naturalmente inviato sul posto altre squadre di rinforzo, hanno velocemente pianificato nei minimi particolari l’operazione dando, così, il via al blitz.

I militari, dunque, suddivise in più team di intervento, dopo aver circondato lo stabile per impedire ogni possibile via di fuga al catturando, hanno fatto irruzione nel locale, bloccando e mettendo in sicurezza il 52enne, prima che potesse tentare qualsiasi razione.

Stanato, quindi, gli è stato notificato l’ordine di carcerazione e poi è stato condotto presso il carcere di Catania Piazza Lanza dove sconterà la sua pena.