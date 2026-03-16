Rubano cellulare ad una turista spagnola, due arresti
due ladri che hanno strappato il telefono dalle mani di una turista spagnola, in visita in città per qualche giorno di vacanza
La Polizia di Stato ha individuato e arrestato due ladri che hanno strappato il telefono dalle mani di una turista spagnola, in visita in città per qualche giorno di vacanza.
Si tratta di due giovani, un 19enne e un 14enne, entrambi catanesi, i quali, con una scusa, hanno avvicinato la turista incontrata per strada, in pieno centro. La donna si trovava all’incrocio tra via Garibaldi e via San Giovanni e stava consultando lo smartphone per orientarsi tra i monumenti e i locali presenti nel cuore della città, quando, all’improvviso, i due ragazzi le si sono affiancati e, in una manciata di secondi, le hanno rubato il telefono per poi dileguarsi a bordo di uno scooter elettrico tra le vie limitrofe.
La donna ha chiesto aiuto ad alcuni passanti che hanno provveduto ad allertare i poliziotti della Sala Operativa della Questura di Catania.
Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno raggiunto la donna che ha fornito una serie di elementi descrittivi che si sono rivelati utili per l’individuazione dei fuggitivi. Infatti, i poliziotti sono riusciti ad individuare gli autori del reato, rintracciandoli in pochi minuti in via Vittorio Emanuele. I due sono stati arrestati per furto con strappo in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Accompagnati negli uffici di Polizia per tutti gli accertamenti del caso, i due hanno consegnato il telefono rubato ai poliziotti, i quali poi lo hanno restituito alla vittima del furto.
Dell’arresto del maggiorenne è stato informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania che l’ha posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima, mentre per il minore è stato informato il PM presso il Tribunale per i Minorenni che disposto di condurlo al CPA di via Franchetti.