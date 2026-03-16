Spara al cugino per una lite per un motorino, arrestato 19enne

E’ accusato di aver sparato al cugino il 14 gennaio scorso. Per questo i carabinieri, a Gela (Caltanissetta), hanno arrestato il diciannovenne Giovanni Raniolo, con l’accusa di tentativo di omicidio. Raniolo avrebbe agito “per una lite di qualche giorno prima forse per un motorino”, ha detto il procuratore capo Salvatore Vella. Al giovane arrestato, ora detenuto nel carcere di Balate, viene contestata anche la premeditazione. “Ha sparato almeno quattro colpi”, ha aggiunto il procuratore.

Raniolo, in sella a uno scooter, avrebbe raggiunto via Neri, abitazione della fidanzata del ferito. Lì, in strada, gli spari. Raniolo, ventiduenne, è stato ferito a un piede. In ospedale, ha negato gli spari. Per i carabinieri, come ha indicato il colonnello Marco Montemagno, “l’indagato ha sparato con una calibro nove”. La pistola non è stata ritrovata. “Vanno interrotte queste continue faide che partono da futili motivi. Solo per fortuna gli spari non hanno ucciso”, ha detto il procuratore Vella.

Il colonnello Montemagno ha sottolineato che durante la perquisizione in casa dell’indagato, “sia il padre sia la madre hanno contribuito a distruggere il telefono del figlio che stavamo per sequestrare”. “Ha sparato ad altezza d’uomo”, ha detto il colonnello. Gli inquirenti stanno indagando per risalire a chi era in sella allo scooter insieme all’arrestato. “Nessuno ha denunciato l’episodio”, ha concluso il procuratore.