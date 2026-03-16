Corigliano troppo forte, Scalia Volley perde sul campo della capolista

Pesante battuta d’arresto per la Scalia Volley Sciacca nella XIX giornata del campionato di Serie B. Sul campo della capolista Corigliano, il sestetto saccense è stato superato nettamente per 3-0, con parziali senza appello: 25-12, 25-16, 25-13.

Il divario tecnico e fisico tra le due formazioni è apparso evidente, anche a causa delle importanti assenze che hanno condizionato la trasferta: fuori Filip Ilic, Nicola Atria, Vincenzo Vescovo e Dario Caracci. Nonostante l’emergenza, la squadra guidata da Tani Frinzi Russo ha provato a restare in partita, ma contro la corazzata calabrese e con una panchina cortissima c’è stato ben poco da fare.

Archiviata la sconfitta, l’attenzione si sposta subito sul prossimo impegno casalingo: domenica 22 marzo la Scalia Volley affronterà il Santa Teresa Riva, attualmente quarto in classifica. Un match delicato e fondamentale per riprendere il cammino e ritrovare fiducia davanti al pubblico amico.