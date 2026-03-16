Sport

Corigliano troppo forte, Scalia Volley perde sul campo della capolista

Pesante battuta d’arresto per la Scalia Volley Sciacca nella XIX giornata del campionato di Serie B

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Pesante battuta d’arresto per la Scalia Volley Sciacca nella XIX giornata del campionato di Serie B. Sul campo della capolista Corigliano, il sestetto saccense è stato superato nettamente per 3-0, con parziali senza appello: 25-12, 25-16, 25-13.

Il divario tecnico e fisico tra le due formazioni è apparso evidente, anche a causa delle importanti assenze che hanno condizionato la trasferta: fuori Filip Ilic, Nicola Atria, Vincenzo Vescovo e Dario Caracci. Nonostante l’emergenza, la squadra guidata da Tani Frinzi Russo ha provato a restare in partita, ma contro la corazzata calabrese e con una panchina cortissima c’è stato ben poco da fare.

Archiviata la sconfitta, l’attenzione si sposta subito sul prossimo impegno casalingo: domenica 22 marzo la Scalia Volley affronterà il Santa Teresa Riva, attualmente quarto in classifica. Un match delicato e fondamentale per riprendere il cammino e ritrovare fiducia davanti al pubblico amico.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Franco Castaldo

La storica Olivetti M40 del Cavaliere Allotta donata al Comando Provinciale dei Carabinieri
Catania

Rubano cellulare ad una turista spagnola, due arresti
Palermo

Fingeva di essere il “portiere” del pronto soccorso, denunciato 68enne
Cultura

“I bambini del mondo”, il festival si chiude con un momento di preghiera
Apertura

Il delitto di Patrizia Russo, fissato il processo di appello 
Trapani

Scippa anziana facendola cadere a terra, arrestato 19enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv