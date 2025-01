Scomparso a Capodanno da Caltagirone, si cerca il 28enne Salvo Gallo

Da ieri non si hanno notizie di Salvo Gallo, 28 anni, scomparso dalla sua casa di Caltagirone, nel Catanese. Stamane, alle ore 9, si sarebbe dovuto presentare a Mineo, in via delle Rimembranze, dove però non è mai arrivato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe allontanato da casa, dopo avere preso le chiavi dell’auto del padre, una Fiat Panda di colore beige. La polizia ha avviato le ricerche. Il Sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, ha condiviso l’appello sulla sua pagina social. Chiunque lo avesse notato a piedi o alla guida dell’auto può contattare il 112.