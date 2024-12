Scoperto deposito pezzi d’auto rubati per un valore di 90 mila euro, indagini

La polizia di Stato ha individuato uno stabile abbandonato al cui interno erano nascosti numerosi utensili da lavoro, molti dei quali ancora impacchettati, e decine di parti di carrozzeria d’auto. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso Pubblico, mentre erano in via Goffredo Mameli, hanno notato numerosi oggetti ammassati all’interno di uno stabile abbandonato.

Pertanto, hanno deciso di effettuare una verifica piu’ accurata e hanno cosi’ rinvenuto un ingente quantitativo parti d’auto e attrezzi da lavoro ancora confezionati, per un valore commerciale di circa 90 mila euro. Tutti gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro in attesa che i cittadini che ne hanno subito il furto possano esibire la denuncia per ottenerne l’immediata restituzione.