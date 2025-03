Sfreccia con la droga in auto, pregiudicato 22enne arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha fermato un pregiudicato di 22 anni di Acireale che, nei giorni scorsi, è stato visto sfrecciare in auto, a velocità sostenuta, poco dopo la mezzanotte, in via Lorenzo Maddem.

A notarlo sono stati gli agenti di una volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Acireale, impegnati in uno dei tanti servizi di controllo del territorio. Vista la condotta tenuta dall’uomo, incurante dei possibili rischi per gli altri utenti della strada, i poliziotti hanno intimato l’alt in modo da poter compiere un controllo. Prima di fermarsi, il 22enne ha tentato di disfarsi di un involucro, lanciandolo dal finestrino in strada. Il gesto è stato visto chiaramente dai poliziotti che, fermata l’auto di servizio, hanno raccolto l’involucro, trovando all’interno 18 dosi, in cellophane termosaldate, di cocaina per complessivi 7 grammi. Il 22enne è stato fermato e sottoposto a perquisizione che ha consentito di trovare una cospicua somma di denaro, fra banconote e monete varie, per un ammontare di quasi 300 euro. La droga e i soldi sono stati posti sotto sequestro.

Gli accertamenti sono proseguiti anche nell’abitazione del giovane, nella zona di Santa Maria delle Grazie, dove in cucina è stato trovato il materiale utile per il confezionamento della sostanza stupefacente, simile a quello utilizzato per le confezioni già sequestrate. Ultimati i controlli, l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitivo.

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto di porre il 22enne pregiudicato agli arresti domiciliari nella sua abitazione dove è stato condotto dai poliziotti per rimanere ristretto in attesa della direttissima.