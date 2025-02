Si aggirano tra le auto parcheggiate con un palanchino: due giovani denunciati

Nell’ambito di servizi finalizzati a prevenire e reprimere il crimine diffuso ed i reati contro il patrimonio, in particolare i furti di veicoli o su auto in sosta, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nesima hanno denunciato due giovani di Librino, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Durante l’attività di perlustrazione del territorio, transitando su corso Indipendenza, gli operatori della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato hanno notato due ragazzi che, a bordo di un motociclo, si aggiravano, con fare sospetto, tra le auto parcheggiate all’interno di un’area di sosta.

Insospettiti dalla situazione e dall’atteggiamento circospetto dei due giovani, i poliziotti si sono avvicinati e hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito, intimando l’alt al conducente del motociclo, che, invece di fermarsi, ha bruscamente accelerato ed invertito la marcia, per tentare di eludere il controllo e di darsi ad una precipitosa fuga.

Nonostante la manovra, gli agenti sono riusciti a reagire tempestivamente ed a raggiungere immediatamente i due fuggitivi, bloccandone la marcia dopo poche decine di metri.

Per nulla intimoriti, i due giovani, uno dei quali, il passeggero, impugnava un oggetto metallico, hanno però insistito nel tentativo di sottrarsi al controllo e, divincolandosi energicamente, hanno cercato ancora una volta di fuggire, questa volta a piedi, ma anche in questo caso sono stati prontamente raggiunti e definitivamente bloccati dai poliziotti.

Una volta fermati, gli agenti hanno così proceduto al controllo ed alla perquisizione dei due ragazzi, sequestrando un “palanchino” della lunghezza di circa 50 cm, di cui entrambi non sapevano giustificare il possesso e, inoltre, due giraviti di grosse dimensioni ed una tenaglia di metallo, custoditi nel vano sottosella.

Alla luce di quanto accaduto e verificata la sussistenza, a carico di entrambi, di plurimi precedenti per furto, in diversi casi commessi insieme, i due giovani, un 24enne ed un 32enne, entrambi residenti a Librino, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e per possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature.