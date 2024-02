Soldi in contanti e marijuana, 25enne denunciato per spaccio di droga

Gli agenti del Commissariato Borgo Ognina hanno indagato in stato di libertà un 25enne, gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, che già annovera precedenti specifici, è stato notato dai poliziotti del Commissariato, impegnati in servizi di controllo del territorio nella zona del parco Gioeni.

Gli agenti ne hanno osservato i movimenti per qualche minuto e i loro sospetti sono stati rafforzati dal comportamento del giovane. Nel momento in cui si è accorto della presenza della Polizia, temendo probabilmente di essere stato scoperto, si è disfatto di un involucro che ha buttato all’interno di una siepe, per poi darsi alla fuga.

L’azione, però, non è sfuggita ai poliziotti, che sono immediatamente scesi dall’auto di servizio e lo hanno raggiunto, bloccato e perquisito. All’esito del controllo, gli agenti hanno rinvenuto la somma di 900 euro in banconote di vario taglio. In mezzo alla siepe, i poliziotti hanno trovato diverse bustine di plastica contenenti dosi di marijuana dal peso complessivo di circa 130 grammi.

La droga rinvenuta e la somma di denaro che il giovane aveva addosso, ritenuta presunto provento dell’attività di spaccio, sono state sottoposte a sequestro penale. Il 25enne, una volta accompagnato presso gli uffici del Commissariato ed esperiti gli accertamenti di rito, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.