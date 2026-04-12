Palermo

Appiccano incendio a discarica, due arresti

I militari hanno sorpreso uno dei due indagati colto nell’atto di incendiare cinque distinti accumuli di materiale di vario tipo, generando fumi potenzialmente dannosi per l’ambiente e la salute pubblica

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Partinico durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, hanno arrestato in flagranza di reato un 23 enne e un 46enne, già noti alle forze dell’ordine, per combustione illecita di rifiuti.

L’intervento è stato effettuato a Borgetto, all’interno di un terreno privato, dove i militari hanno sorpreso uno dei due indagati colto nell’atto di incendiare cinque distinti accumuli di materiale di vario tipo, generando fumi potenzialmente dannosi per l’ambiente e la salute pubblica.

Gli immediati accertamenti svolti dai Carabinieri hanno consentito di individuare il proprietario del terreno interessato che avrebbe commissionato l’attività illecita, fornendo un contributo determinante alla realizzazione della condotta criminosa.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto solo per il 23enne.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali condotte dall’Arma dei Carabinieri, con particolare attenzione al fenomeno della combustione illecita dei rifiuti, pratica estremamente pericolosa per le conseguenze che può arrecare all’ecosistema e alla salute dei cittadini.

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