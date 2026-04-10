Catania

Spaccia droga a coetanei e guida scooter senza patente, arrestato 16enne

I carabinieri hanno bloccato il giovane che aveva con sé un borsello contenente 9 dosi di marijuana, per un peso di 15 grammi e 359 euro in contanti

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Nel corso di un servizio di controllo del territorio i Carabinieri di Paternò, in provincia di Catania, hanno arrestato in flagranza un ragazzo di 16 anni del posto. Nei pressi di una piazza periferica del paese, i militari hanno visto il 16enne, a bordo di uno scooter, affiancarsi ad un altro giovane e per consegnargli un involucro in carta stagnola, ricevendo in cambio del denaro.

I carabinieri hanno bloccato il giovane che aveva con sé un borsello contenente 9 dosi di marijuana, per un peso di 15 grammi e 359 euro in contanti, probabilmente provento della sua attività di spaccio, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, tra cui un rotolo di carta stagnola e diversi ritagli di alluminio. Il minorenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito al Centro di Prima Accoglienza per minori del capoluogo etneo. Nel corso degli accertamenti è, inoltre, emerso che il 16enne era alla guida dello scooter pur non avendo mai conseguito la patente di guida, integrando, così, la violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada.

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