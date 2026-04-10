Cultura

L’attore aragonese Vincenzo Galluzzo ricevuto al Libero Consorzio di Agrigento

L’attore, aragonese d’origine, interpreta Gesù nel film “ Il Vangelo di Giuda “ di Giulio Base

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Si e’ svolto nell’aula “Luigi  Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento  l’incontro con Vincenzo Galluzzo – aragonese d’origine e volto straordinario nel film “ Il Vangelo di Giuda “ di Giulio Base. Vincenzo Galluzzo, accompagnato dalla fidanzata e da alcuni amici, ha incontrato il Presidente Giuseppe Pendolino nella sala consiliare ed ha raccontato la sua giovane esperienza, variegata ed originale. Il Presidente Pendolino ha sottolineato, fin da subito, la professionalità dell’attore agrigentino che ha saputo incarnare con intensità e spiritualità il ruolo di Gesù nel film di Giulio Base.

Galluzzo, uno dei volti più sorprendenti del momento, ha lasciato Aragona dopo gli studi superiori,  con un sogno e tanta determinazione che ha conquistato il successo dei media e della critica grazie alla sua  umanità e simpatia.  L’intenzione  di Vincenzo era quella di fare il medico con una specializzazione in ortopedia ma la sua carriera universitaria e’ stata interrotta dallo spettacolo.  Ed infatti una prima partecipazione a dei concorsi di bellezza, poi  la moda,  poi il cinema e lo spettacolo. Galluzzo e’ stato incoronato come un grande artista di successo legato alla sua terra ed innamorato delle tradizioni e  della natura.

Il Presidente Pendolino ha voluto consegnare un grest di ceramica per ringraziare l’attore siciliano come personaggio principale nel ruolo di Gesù e contemporaneamente, come Testimonial meraviglioso della Provincia di Agrigento in chiave culturale e turistica. Vincenzo Galluzzo rappresenta la rivincita della terra di Agrigento, ha concluso il Presidente Pendolino,  per la tenacia e la testardaggine di credere fino in fondo  ai sogni che, grazie a sentimenti di spirito, alla fine si realizzano.

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