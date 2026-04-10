Elezioni, il candidato Di Rosa designa Azzurra Saviano come assessore alla Legalità
Giuseppe Di Rosa ha ufficializzato la designazione dell’avvocato Azzurra Saviano come assessore alla Legalità e Trasparenza
Non una nomina qualunque, ma la naturale prosecuzione di anni di battaglie civiche. Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa ha ufficializzato la designazione dell’avvocato Azzurra Saviano come assessore alla Legalità e Trasparenza, rafforzando una squadra costruita fuori dalle logiche di potere. Una scelta che nasce da un percorso preciso: denunce, accessi agli atti, inchieste e battaglie contro il malgoverno che hanno portato alla luce criticità e “zone d’ombra” nella gestione amministrativa della città.
«Noi non arriviamo oggi a parlare di legalità – dichiara Di Rosa – lo facciamo da anni, quando eravamo soli a denunciare ciò che stava accadendo dentro il Comune. Oggi quelle battaglie diventano governo». La designazione di Azzurra Saviano si inserisce proprio in questo percorso: una giovane professionista, avvocato, scelta non per appartenenza politica ma per competenza e indipendenza. Una linea chiara che caratterizza tutta la squadra: giovani emergenti, figure tecniche, persone libere da condizionamenti, chiamate a costruire un modello amministrativo nuovo.
«Stiamo dimostrando che si può fare politica senza dover rispondere a nessuno – prosegue Di Rosa – scegliendo persone preparate, che non hanno padrini e che mettono al centro solo l’interesse pubblico». Saviano avrà una delega strategica, in un contesto che – come emerso anche nel dibattito pubblico e nelle cronache – richiede un forte presidio su legalità, trasparenza e controllo degli atti. «La legalità non è uno slogan elettorale – conclude Di Rosa – ma il primo servizio che un Comune deve garantire ai cittadini. E noi lo faremo con persone competenti e coraggiose». Con questa scelta, il progetto civico “Tutti Insieme per una Città Normale” continua a prendere forma, trasformando anni di impegno sul campo in una proposta concreta di governo.