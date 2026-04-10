Agrigento

Elezioni, il candidato Di Rosa designa Azzurra Saviano come assessore alla Legalità

Giuseppe Di Rosa ha ufficializzato la designazione dell’avvocato Azzurra Saviano come assessore alla Legalità e Trasparenza

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Non una nomina qualunque, ma la naturale prosecuzione di anni di battaglie civiche. Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa ha ufficializzato la designazione dell’avvocato Azzurra Saviano come assessore alla Legalità e Trasparenza, rafforzando una squadra costruita fuori dalle logiche di potere. Una scelta che nasce da un percorso preciso: denunce, accessi agli atti, inchieste e battaglie contro il malgoverno che hanno portato alla luce criticità e “zone d’ombra” nella gestione amministrativa della città. 

«Noi non arriviamo oggi a parlare di legalità – dichiara Di Rosa – lo facciamo da anni, quando eravamo soli a denunciare ciò che stava accadendo dentro il Comune. Oggi quelle battaglie diventano governo». La designazione di Azzurra Saviano si inserisce proprio in questo percorso: una giovane professionista, avvocato, scelta non per appartenenza politica ma per competenza e indipendenza.  Una linea chiara che caratterizza tutta la squadra: giovani emergenti, figure tecniche, persone libere da condizionamenti, chiamate a costruire un modello amministrativo nuovo.

«Stiamo dimostrando che si può fare politica senza dover rispondere a nessuno – prosegue Di Rosa – scegliendo persone preparate, che non hanno padrini e che mettono al centro solo l’interesse pubblico». Saviano avrà una delega strategica, in un contesto che – come emerso anche nel dibattito pubblico e nelle cronache – richiede un forte presidio su legalità, trasparenza e controllo degli atti.  «La legalità non è uno slogan elettorale – conclude Di Rosa – ma il primo servizio che un Comune deve garantire ai cittadini. E noi lo faremo con persone competenti e coraggiose». Con questa scelta, il progetto civico “Tutti Insieme per una Città Normale” continua a prendere forma, trasformando anni di impegno sul campo in una proposta concreta di governo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Cultura

L’attore aragonese Vincenzo Galluzzo ricevuto al Libero Consorzio di Agrigento
Agrigento

Elezioni, il candidato Di Rosa designa Azzurra Saviano come assessore alla Legalità
Porto Empedocle

Crisi idrica, prorogato fino ad ottobre l’esercizio del dissalatore di Porto Empedocle 
Palermo

Sequestrati 4 quintali di alimenti, chiuso un vivaio
Palermo

Impantanati con un’auto rubata, denunciati anche per possesso di metadone 
Caltanissetta

Rapina a mano armata in una tabaccheria, due arresti
banner italpress istituzionale banner italpress tv