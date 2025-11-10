Spari nella vetrina di un panificio, al via le indagini della Squadra Mobile

Ancora spari a Catania. Questa volta nel mirino e’ finita la vetrina di un panificio in via Plebiscito, al civico 190. Non e’ ancora chiaro quando siano stati esplosi i colpi. A fare la scoperta e’ stato il titolare, intorno alle sei di questa mattina, al momento dell’apertura: sulla vetrata ha notato diversi fori di proiettile e ha subito allertato il 112. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e i colleghi della scientifica che hanno riscontrato sei fori sull’unica vetrina del negozio. A terra sono stati trovati due bossoli e un colpo inesploso, calibro 9×21. I rilievi tecnici sono stati effettuati dalla Scientifica, mentre proseguono le indagini della Squadra Mobile Etnea per chiarire la dinamica e il movente dell’episodio. L’attivita’ commerciale denominata La spiga d’oro e’ intestata a un cittadino di origine albanese.