“Ti ammazzo come un cane”, 67enne arrestato per aver minacciato con una pistola il vicino

“Ti ammazzo come un cane” avrebbe urlato al vicino di terreno, estraendo una pistola. Con l’accusa di detenzione abusiva di munizionamento e minaccia aggravata i carabinieri hanno denunciato a Bronte, nel Catanese, un 67enne del posto. Vittima della furia dell’uomo un 60enne, vicino di terreno, con cui da tempo c’erano dissidi. Secondo il racconto della vittima, il proprietario del fondo agricolo adiacente al suo, rivendicando la piena proprietà di una strada che funge da servitù di passaggio, lo avrebbe minacciato in più occasioni, mentre lui, a bordo del trattore, si recava in campagna.

L’altro giorno, però, l’uomo dalle minacce sarebbe passato ai fatti, picchiando con un bastone il vicino che difendersi avrebbe raccolto da terra un ramo. A quel punto l’aggressore avrebbe estratto un revolver dalla tasca, urlandogli: “Ti ammazzo come un cane, ti mando al cimitero e io me ne vado in carcere”. Il racconto della vittima è bastato ai carabinieri per eseguire un controllo nell’abitazione del 67enne, dove all’interno di una cassaforte i militari hanno recuperato un revolver a salve, del tutto simile a quello descritto in denuncia, privo del tappo rosso. Per l’uomo è così scattata la denuncia