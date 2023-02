Cattolica Eraclea, disordini durante la festa: annullato il carnevale 

La Questura di Agrigento, in seguito ad alcuni disordini verificatisi due giorni fa durante i festeggiamenti, ha disposto l’annullamento del carnevale a Cattolica Eraclea. A comunicarlo è il primo cittadino Santo Borsellino con un lungo post su Facebook: “Mi duole informarvi che, come da notifica e disposizione ricevuta dalla Questura di Agrigento, il Carnevale per la giornata di questa sera (ieri) e forse anche domani sera (oggi) è annullato. I disordini creati da alcuni delinquenti nella serata di ieri non permetterà di continuare a far divertire i tanti, adulti e bambini, che invece hanno trascorso queste giornate con responsabilità divertendosi in maniera sana. Per pochi incivili paghiamo tutti. Quello che è avvenuto è una grave mancanza di rispetto per chi in questi mesi ha lavorato con dedizione e passione per permetterci di godere di questi lieti giorni.Vi terrò informati sugli sviluppi. Mi farò carico di chiedere la revoca di quanto disposto unitamente alla richiesta di un maggior numero di forze dell’ordine, così da prevenire eventi che possano mettere a repentaglio la sicurezza di tutti.”