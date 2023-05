Cattolica Eraclea, rischio allagamento in via Dinolfo: residenti scongiurano il peggio

Momenti di panico si sono vissuti oggi pomeriggio, a causa del maltempo, in via Dinolfo a Cattolica Eraclea. Per via di una condotta ostruita, le abbondanti piogge di oggi hanno causato un’innalzamento del livello in un tratto pianeggiante. Due residenti armati di mazza, sono scesi in strada, e hanno cercato di liberare l’imboccatura della condotta per fare defluire l’acqua. Le attività sono state concluse da una squadra di Vigili del Fuoco.