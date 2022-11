Cattolica Eraclea, svaligiata abitazione di un pensionato 

Ladri in azione in contrada Collerotondo, a Cattolica Eraclea. I malviventi hanno preso di mira la casa di campagna di proprietà di un pensionato di 69 anni. Una volta dentro, dopo aver rovistato dappertutto, hanno portato via un computer, alcuni utensili e gli elettrodomestici.

A fare la scoperta è stato il proprietario che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Il furto verosimilmente è stato messo a segno tra il 17 e il 21 novembre, giorni in cui il pensionato non si è recato nell’abitazione. Al via le indagini per risalire ai responsabili del furto.