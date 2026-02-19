Trapani

Ruba in chiesa la borsa di un’anziana, denunciata 34enne

Dopo aver proceduto alla denuncia i militari hanno riconsegnato la borsa all’avente diritto

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato una donna di 34anni del luogo per furto.

I militari dell’Arma sono stati allertati da un’anziana signora che, denunciava il patito furto della propria borsa con all’interno tutti gli effetti personali, patito, mentre si trovava a pregare in chiesa da parte di una donna che in quel momento era seduta di fianco a lei.

Grazie agli indizi forniti dalla vittima su fisionomia e indumenti indossati dalla presunta autrice del furto i Carabinieri si sono messi alla ricerca rintracciandola e trovandola ancora in possesso della borsa poco prima sottratta all’anziana. Dopo aver proceduto alla denuncia i militari hanno riconsegnato la borsa all’avente diritto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Papa Leone XIV a Lampedusa a Luglio
Agrigento

Papa Leone XIV a Lampedusa il 4 luglio
Caltanissetta

Usura, estorsione e spedizioni punitive per chi non pagava: 4 arresti
Apertura

La droga sull’asse Villaseta-Palermo, chieste tre condanne e un’assoluzione 
Sicilia by Italpress

Decreto maltempo, Schifani: “Dal Governo segnale di vicinanza”
Trapani

Ruba in chiesa la borsa di un’anziana, denunciata 34enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv