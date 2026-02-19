Papa Leone XIV a Lampedusa il 4 luglio

Papa Leone XIV sara’ in visita a Lampedusa il 4 luglio. L’annuncio, nel corso di una conferenza stampa, e’ stato dato dall’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, alla presenza anche del clero. Immediato l’entusiasmo e l’applauso gioioso per questa notizia, “motivo di profonda letizia per la Chiesa agrigentina”, e’ stato commentato dal prelato.

La promessa di tornare sull’isola, dove gia’ l’8 luglio del 2013 era stato il suo predecessore Francesco, era stata percepita il 12 settembre scorso quando il Pontefice aveva inviato un videomessaggio agli isolani in occasione della proposta di candidatura di Lampedusa a Patrimonio Immateriale Unesco: “O’scia’!. Il soffio, il respiro: questo vi augurate, salutandovi nel vostro dialetto. E cosi’ vi saluto’ nel 2013 il nostro amato Papa Francesco quando venne tra voi: fu il suo primo viaggio. Sapete che nella lingua della Bibbia il soffio, il respiro sono cio’ che noi traduciamo ‘lo Spirito’. E cosi’, nel salutarci – oggi a distanza, ma spero presto in presenza, di persona – come credenti noi invochiamo gli uni per gli altri lo Spirito Santo, il soffio di Dio”, erano state le sue parole in un videomessaggio letto nella cerimonia.