Lavori di manutenzione sulla SP n. 29 Cattolica-Montallegro-Raffadali: offerte entro il 29 maggio

Sono previsti a breve ulteriori interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della Strada Provinciale n. 29. E’ infatti in pubblicazione sul sito internet del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il bando di gara per l’Accordo Quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria e l’eliminazione delle condizioni di pericolo lungo le Strade Provinciali n. 29-A Cattolica Eraclea-Montallegro e n. 29-B Cattolica Eraclea-Raffadali. L’importo a base d’asta della gara, che sarà effettuata in modalità integralmente telematica e tramite inversione procedimentale, è di 510.000,00 euro (con oneri di sicurezza di 15.300,00 euro non soggetti a ribasso), mentre le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 29 maggio 2023 attraverso il portale appalti del Libero Consorzio. L’apertura delle offerte è prevista dalle ore 8:30 del 30 maggio nella sala gare del Libero Consorzio (via Acrone n. 27).

I lavori sono stati finanziati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 09/05/2022 “Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita’ stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e citta’ metropolitane”.

Il programma dei lavori, che dovranno essere eseguiti entro 365 dalla consegna, comprende, tra gli altri, la pulitura di cunette, canali e tombini, la realizzazione di drenaggi, gabbionate e cordoli, il rifacimento di cassonetti stradali, risagomatura e bitumatura dei tracciati, collocazione di barriere di protezione.

Il link:

http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14882