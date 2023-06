Migranti, mini-sbarco a Cattolica Eraclea

Almeno 13 migranti, comprese donne e minori, sono sbarcati su una spiaggia di Cattolica Eraclea, nell’Agrigentino. I gruppetti sono approdati con due barchini fatiscenti. Gli agenti della Questura di Agrigento hanno bloccato e raggruppato le persone e adesso le stanno trasferendo a Porto Empedocle Nell’area di Cattolica Eraclea sono in corso ricerche di eventuali migranti che potrebbero essersi allontanati. Controlli di rito che seguono gli approdi, ma in questo caso non pare che i migranti abbiano avuto tempo per guadagnare vie di fuga.