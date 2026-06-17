Cianciana

Agrigento, Giuseppe Diecidue premiato a Roma con la Stella al Merito Sportivo

Prestigioso riconoscimento per Giuseppe Diecidue, premiato a Roma con la Stella al Merito Sportivo nell’ambito della IV edizione del premio “Le Stelle di E.S.S.E.”.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Prestigioso riconoscimento per Giuseppe Diecidue, premiato a Roma con la Stella al Merito Sportivo nell’ambito della IV edizione del premio “Le Stelle di E.S.S.E.”.

La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice di Palazzo Valentini, sede istituzionale di grande valore storico e simbolico, che ha ospitato una giornata dedicata all’eccellenza e al riconoscimento dei valori sportivi e umani. Il riconoscimento “Le Stelle di E.S.S.E.” rappresenta un importante appuntamento nazionale volto a valorizzare personalità che si sono distinte per impegno, professionalità e contributo nei rispettivi ambiti. Una giornata che ha celebrato il merito, il sacrificio e la passione, premiando figure capaci di lasciare un segno concreto nella società attraverso lo sport e non solo.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026, Giuseppe Diecidue si è distinto come unico rappresentante della provincia di Agrigento a ricevere il prestigioso riconoscimento. Un risultato che porta lustro al territorio agrigentino e testimonia il valore del lavoro svolto nel mondo sportivo, fondato su dedizione, competenza e spirito di servizio.

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