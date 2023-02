Cianciana, al via realizzazione di un parco giochi e un’area fitness nel quartiere Canalello

Il sindaco di Cianciana, Francesco Martorana, ha comunicato che il prossimo sette marzo sarà espletata la gara d’appalto per la realizzazione del Parco giochi in Corso Cinquemani Arcuri, angolo di via Mascagni, dinanzi la Villa comunale, nel lotto di proprietà ex Cordova.

“Inoltre – dice ancora il primo cittadino – sarà realizzata l’area fitness all’aperto, nell’area comunale sita nella Cooperativa Edilizia Chincana. Il tutto con pavimentazione in colata di gomma messa in opera e colorata e giochi e attrezzi per il fitness dell’ultima generazione. L’importo dei lavori a base d’asta è pari ad 561.562,88 euro. Questi lavori rientravano nel progetto di riqualificazione del quartiere Canalello e altri spazi urbani degradati per i quali vi è stata la risoluzione del contratto di appalto per il ritardo e grave inadempimento contrattuale dei lavori consistenti nella mancata esecuzione di gran parte delle opere, nell’ingiustificata assenza dal cantiere, nell’arbitraria sospensione dei lavori, nell’abbandono del cantiere. I progettisti di questo intervento sono: l’Architetto Paolo Sanzeri e il Geometra Giuseppe Sanzeri, il R.U.P. Geom. Gaetano Restivo”.

Il progetto dei due tecnici dell’ufficio comunale ciancianese prevede complessivamente un importo di 1.300.000 euro, finanziati con deliberazione CIPE n. 57/2016, da parte del Ministero dell’Economia.