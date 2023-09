Comitini, l’assessore Iacono rassegna le dimissioni

“L’Assessore Davide Iacono ha rassegnato le dimissioni per sopraggiunti impegni professionali e personali. Ringrazio con tanto affetto per la preziosa collaborazione l’amico Davide che ha ricoperto con impegno e dedizione il suo incarico sempre al servizio della collettività. Sono sicuro, che nel suo tempo libero, continuerà a spendersi, anche da semplice cittadino per la sua/nostra Comitini”. A renderlo noto è il primo cittadino Luigi Nigrelli.